Schaeuble:Sucesso de acordo depende de credor privado O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, disse que o sucesso do pacote de socorro aprovado para a Grécia depende de como os investidores do setor privado vão receber as mudanças nos parâmetros para uma troca "voluntária" dos bônus gregos que detêm. "Tudo depende ainda de qual será a reação do setor privado", afirmou Schaeuble.