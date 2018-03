Schäuble diz que a França tomou direção correta O ministro de Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, cumprimentou os esforços de reforma do governo francês e defendeu a decisão da União Europeia de dar à França mais dois anos para reduzir seu déficit orçamentário, de acordo com entrevista publicada no jornal alemão Rheinische Post, na edição de quinta-feira.