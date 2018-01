Schoeder, Chirac e Blair tentam superar divergências O chanceler alemão Gerhard Schoeder, o presidente francês Jacques Chirac, e o primeiro-ministro britânico Tony Blair estarão reunidos sábado em Berlim, na tentativa de superar divergências em relação à guerra contra o Iraque, de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo governo alemão. No domingo, em Londres, Blair receberá a visita do presidente espanhol, Jose Maria Aznar. França e Alemanha foram contra a invasão do Iraque, enquanto Inglaterra e Espanha atuaram como os principais aliados dos Estados Unidos na operação que resultou na derrubada de Saddam Hussein.