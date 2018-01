Schroeder comprova na Justiça que não tinge o cabelo O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, saiu vitorioso nesta sexta-feira de um processo quando uma corte judicial decidiu que seu cabelo não era tingido e lhe deu um certificado de autenticidade. Em meio às dificuldades que enfrenta com a economia e com um rival conservador nas eleições que se aproximam, Schroeder obteve uma vitória de imagem. Com uma declaração juramentada dada por seu cabeleireiro o chefe de governo alemão de 58 anos processou uma agência de notícias este ano depois que esta citou em uma entrevista a estilista Sabine Schwind von Egelstein, dizendo que Schroeder seria mais convincente "se não tingisse suas costeletas". A corte de Hamburgo deu hoje ganho de causa a Schroeder, e ordenou à agência DDP que não mais divulgue a entrevista sob pena de receber uma multa de US$ 225 mil. O juiz Andreas Buske indicou que a agência não procedeu a uma investigação, como deveria, antes de publicar os comentários da estilista. Deveria ter perguntado a Schroeder se era verdade ou a Von Egelsteen se tinha provas de sua suposição. O advogado da agência, Klaus Egelmeier, disse que entrará com um recurso contra a sentença, já que a DDP havia publicado uma retificação a pedido de Schroeder. Mais do que um debate sobre a cor do cabelo do chanceler o caso chegou ao coração da batalha para as eleições parlamentares alemãs de 22 de setembro: um legislador democrata-cristão, Karl-Josef Laumann, havia dito no Parlamento que "um chanceler que retoque seu cabelo retocará qualquer estatística". Schroeder, sob a mira de seu rival conservador, Edmund Stoiber, tem ouvido persistentes críticas da oposição - para a qual ele é um homem "mais de estilo do que de substância".