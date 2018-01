Schroeder continua subindo nas pesquisas eleitorais O chanceler alemão Gerhard Schroeder, candidato do governante Partido Social-Democrata (SPD), está recuperando prestígio com os eleitores, segundo pesquisas realizadas três semanas antes das eleições gerais na Alemanha. A reação acontece apesar dos maus resultados do primeiro debate pela televisão com o principal oponente, o conservador Edmund Stoiber, da União Social Cristã (CSU). As últimas pesquisas, divulgadas pela empresa Infratest-Dimap, indicaram que o SPD ganhou três pontos percentuais na última semana e chegou a 39% das preferências eleitorais, contra a estagnada taxa de 41% da coalizão conservadora CDU-CSU, até agora em primeiro lugar nas sondagens prévias. Segundo a mesma pesquisa, os liberais do FDP perderam um ponto e baixaram para 7%, mesmo índice obtido pelos Verdes. Os ex-comunistas do PDS continuam sem mudanças, com 4% das preferências. Outra pesquisa, da Emnid, mostrou um crescimento de três pontos percentuais para os social-democratas, que chegam a 37%, contra os mesmos 40% dos conservadores. Alguns analistas políticos acham que o avanço social-democrata se apóia principalmente na resposta dada pelo governo às inundações, que a população considerou positiva.