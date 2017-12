Schröeder diz que atentados são ?declaração de guerra? O chefe do governo alemão, Gerhard Schröder, disse nesta terça-feira à tarde que classifica os ataques terroristas contra os Estados Unidos desta terça-feira como "uma declaração de guerra a todo o mundo civilizado". Em coletiva de imprensa realizada em Berlim, Schröder disse que "quem apóia esses atos de terror está contra as leis do mundo civilizado". Ele também reforçou o apoio do governo alemão aos Estados Unidos e lastimou os ataques.