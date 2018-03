Schroeder e Putin discutem hoje crise iraquiana O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, e o presidente russo, Vladimir Putin, deverão se encontrar neste domingo para discutir possibilidades viáveis para evitar uma possível guerra no Iraque. Durante a visita de 24 horas, Putin assistirá a um concerto e deverá inaugurar uma série de eventos culturais binacionais. No entanto, a agenda de Putin será dominada pela crise iraquiana. Nesta segunda-feira, Putin deverá viajar a Paris, para uma vista de três dias em que será discutida a crise iraquiana também com o presidente francês Jacques Chirac. Alemanha, França e Rússia figuram entre os mais ferrenhos opositores a um possível ataque encabeçado pelos EUA ao Iraque.