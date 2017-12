Schroeder é reeleito; 99% dos votos já estão contados O chanceler (primeiro-ministro) alemão Gerhard Schroeder foi reeleito. Já foram oficialmente contados 99% dos votos. Segundo as projeções da televisão oficial ARD, os social-democratas do partido de Schroeder e os ambientalistas Verdes ganharam 305 cadeiras no novo Parlamento. Os partidos conservadores rivais, liderados pelo governador da Baviera Edmund Stoiber, ganharam 294 assentos no parlamento.