Schroeder exige que petróleo fique para iraquianos O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, exigiu hoje que as reservas de petróleo do Iraque continuem na posse do país após o fim da guerra, num discurso pronunciado no Bundestag (Parlamento Alemão). ?As reservas de petróleo e outros recursos naturais do Iraque devem ficar na posse e sob o controle do povo iraquiano e reverter a seu favor?, afirmou o chefe do governo alemão, que citou também a outras premissas do pós-guerra no Iraque. Neste contexto, Schroeder exigiu que a integridade territorial do Iraque se mantenha e que o povo iraquiano possa decidir sobre o seu próprio futuro. O chefe do governo alemão defendeu que as Nações Unidas devem desempenhar ?o papel central? neste processo, mas considerou ?prematuro? já discutir os detalhes da reconstrução do Iraque. Ele pediu também o início de um novo processo de estabilização política em toda a região do Oriente Médio. Tal como tinha feito na sua primeira declaração logo a seguir ao início da guerra no Iraque, Schroeder considerou ?errada? a decisão tomada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido e reafirmou que a Alemanha não participará do conflito. ?Esperamos que a guerra termine rapidamente, para que o número de vítimas não aumente?, disse Schroeder. Para o chanceler alemão, as divergências entre diversos parceiros europeus em relação à nova Guerra do Golfo deverão agora dar lugar a um reforço da Europa como protagonista da política internacional. ?Se queremos que os nossos interesses e as nossas propostas sejam ouvidas, primeiro temos que criar condições para tal, e ser uma Europa que fala a uma só voz?, disse Schroeder. A proposta franco-alemã para criar o cargo de ministro das Relações Exteriores da União Européia e reforçar a capacidade militar européia, é, no seu entender, um passo nesse sentido. ?O reforço da política de segurança e defesa européias não se dirige, no entanto, contra a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Pelo contrário, serve o bloco e as relações transatlânticas, que continuarão tendo importância primordial para nós, alemães e europeus?, esclareceu Schroeder. Em relação à cúpula sobre a defesa européia proposta pela Bélgica, o chanceler disse que a Alemanha tem todo o interesse em que o Reino Unido também participe. Até o momento, só está prevista a participação do encontro, no final deste mês, em Bruxelas, da Alemanha, da Bélgica e da França, precisamente os países da UE que mais se opuseram a uma nova guerra contra o Iraque.