Schroeder mantém reformas econômicas apesar da derrota O primeiro-ministro alemão Gerhard Schroeder garantiu, hoje, que levará adiante as reformas econômicas mesmo depois da ?dolorosa? derrota nas eleições estaduais, que expuseram a ira dos eleitores com sua condução das políticas sociais públicas. O Partido Social Democrata de Schroeder perdeu para os conservadores, ontem, em Hamburgo, caindo abaixo da taxa de 30,5% do pós-guerra, na grande cidade que governou por décadas até 2001. Os democratas cristãos aumentaram fortemente sua base, ganhando a maioria no legislativo, o que lhes permite governar sozinhos por quatro anos. Membros do partido social-democrata apontaram o descontentamento com a forma pela qual Schroeder está ajustando as contas dos prpgramas de aposentadoria, saúde e benefícios trabalhistas como razões fundamentais da derrota. Mas Schroeder insiste em manter o curso. ?Teremos de explicar (as reformas) mais cuidadosamente, mas prosseguiremos?, ele disse a jornalistas na sede do partido em Berlim. Embora Schroeder tenha classificado a derrota de ?dolorosa?, afirmou que sua decisão, no mês passado, de ceder a liderança do partido a um auxiliar de confiança, Franz Muentefering, ajudou a evitar o fracasso ainda maior previsto pelas pesquisas de opinião antes da campanha. Os resultados da eleição de domingo foram um mal começo para Schroeder em um ano de 14 eleições na Alemanha, a níveis municipal, estadual e europeu. O primeiro-ministo já gastou muito das suas energias, em meses recentes, combatendo resistências em seu próprio partido ao corte nas políticas assistenciais, que, segundo ele, tornarão a Alemanha mais competitiva ao mesmo tempo que preservarão a rede de previdência social. As reformas bateram de frente com o cerne de seu partido, de eleitores de centro-esquerda ? um eleitorado que parece mais próximo de Muentefering do que de Schroeder. O porcentual dos votos do PDS ficou abaixo dos 36,5% de 2001, enquanto o PDC subiu para 47,2% dos seus anteriores 26,2%. O Partido Verde também teve crescimento, mas não o suficiente para ajudar os social-democratas a deslocar os conservadores.