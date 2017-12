Schroeder pede liberdade de imprensa na Rússia Iniciando uma visita de dois dias à Rússia, o chanceler alemão Gerhard Schroeder pediu hoje ao presidente russo Vladimir Putin que o país respeite a liberdade de imprensa - numa alusão à tomada de controle da emissora de TV independente NTV pela empresa estatal Gazprom, na semana passada. Em sua primeira manifestação sobre o assunto, Putin disse esperar que a questão do controle acionário seja decidida pela Justiça. Ao lado de Schroeder, Putin também enfatizou que busca relações mais próximas com a Europa, ao mesmo tempo que dando menos destaque aos laços com os Estados Unidos, uma prioridade de seu antecessor, Boris Yeltsin. "A Alemanha é uma das nações líderes da Europa e a Europa é nosso principal parceiro", afirmou Putin. Schroeder afirmou que "a Alemanha, como membro da União Européia, e a Rússia são parceiros na política, economia e política de segurança".