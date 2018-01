Schroeder vence primeiro debate pela televisão na Alemanha O chanceler e líder social-democrata Gerhard Schroeder venceu hoje o debate pela televisão que manteve com seu principal adversário, o líder democrata-cristão Edmund Stoiber, segundo pesquisas realizadas entre o eleitorado alemão por dois institutos - Forsa e Infratest. O resultado não causou surpresa. Candidato à reeleição nas eleições gerais de 22 de setembro, o carismático Schroeder já vinha levando ampla vantagem sobre o oponente nas pesquisas de natureza exclusivamente pessoal: 55% a 36%. No âmbito partidário (que decidirá a eleição do chanceler por maioria parlamentar), a disputa apresenta-se mais acirrada, com ligeira vantagem para a oposição democrata-cristã e seus aliados liberais. Essa diferença era maior antes das chuvas torrenciais que inundaram parte do país. A pronta ação de Schroeder e de seus ministros social-democratas e verdes no socorro aos flagelados e prefeituras atingidas melhorou a posição da frente governamental. Em conseqüência disso e do inegável carisma do chanceler, Stoiber entrou no estúdio em clara desvantagem. Segundo o instituto Forsa, Schroeder impôs-se como candidato "mais simpático (57% a 35), "confiável" (51% a 39%) e "competente" (48% a 41%)". Para o Infratest, o chanceler mostrou-se como "um candidato com mais autoridade (26% a 17%), confiabilidade (40% a 36%), e simpatia (53% a 28%).