Schulz pede explicação dos EUA sobre espionagem

Segundo Schulz, se a notícia corresponder à realidade, isso poderia prejudicar as relações entre a UE e os EUA. "Estou profundamente preocupado e chocado com a suspeita de espionagem de autoridades norte-americanas em escritórios da UE", afirmou, em nota. "Se as alegações se provarem verdadeiras, seria uma questão extremamente grave, que vai ter um impacto severo sobre as relações UE-EUA... Em nome do Parlamento Europeu, exijo esclarecimento completo e peço mais informações rapidamente das autoridades norte-americanas em relação a essas alegações."

Em edição publicada neste domingo, a revista alemã Der Spiegel informou que os EUA colocaram dispositivos de escuta no escritório de representação da União Europeia em Washington, se infiltraram em computadores do local e realizaram ciberataques em Nova York e Washington contra órgãos da UE. A publicação cita informações de documentos acessados por intermédio de Edward Snowden, o oficial de inteligência norte-americano que recentemente revelou detalhes do programa de vigilância operado pela Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) dos EUA, conhecido como PRISM.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, disse estar ciente dos relatos da imprensa e ter levantado a questão com as autoridades norte-americanas em Washington e Bruxelas. "Eles nos disseram que estão verificando a exatidão das informações divulgadas e nos darão uma resposta", disse Marlene Holzner, porta-voz da comissão. "Nós não faremos mais comentários nessa fase", acrescentou.

A ministra da Justiça da Alemanha, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, pediu neste domingo uma explicação imediata dos Estados Unidos sobre a reportagem. Para ela, o caso traz reminiscências da Guerra Fria. "Deve ser imediatamente e amplamente explicado pelo lado norte-americano se os relatos da mídia sobre medidas completamente desproporcionais de vigilância dos EUA à UE são precisas ou não", afirmou Sabine, em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.