Schwarzenegger comemora a vitória Em um final de eleição digno de uma produção de Hollywood, Arnold Schwarzenegger agradeceu - diante de centenas de repórteres, colegas e admiradores - aos eleitores e à esposa Mariah pela vitória nas urnas, nesta terça-feira, que o tornou governador da Califórnia. "Não vou falhar, não vou decepcioná-los", disse o ator. "Cheguei aqui sem nada e tudo o que tenho devo à Califórnia", afirmou, durante a festa de comemoração. Na eleição de "recall", os eleitores optaram por destituir o governador Gray Davis, um político democrata de carreira, e escolheram para governar o Estado a super-estrela do cinema - um republicano moderado que nunca havia se candidatado a nada. "Esta noite, os eleitores decidiram que chegou a hora para que um novo governador trabalhe por eles", disse Davis, reconhecendo a derrota. Ele prometeu trabalhar por uma transição de poder adequada. Com 83% dos votos apurados, 53% dos eleitores aprovavam a destituição de Davis (3.385.882 votos); contra 47% que queriam mantê-lo (2.945.250 votos). Schwarzenegger lidera a apuração, com 48% (2.798.007 votos), seguido do vice-governador Cruz Bustamante, com 32% (1.896.972 votos). O resultado final da eleição deve ser conhecido, no mais tardar, em 15 de novembro.