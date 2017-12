Schwarzenegger crítica Congresso dos EUA por não aprovar reforma migratória A Câmara de Representantes e o Senado dos EUA aprovaram suas propostas de imigração. Mas as duas deverão ser harmonizadas por um comitê de negociações para formar um projeto de lei unificado. No entanto, os republicanos na Câmara de Representantes decidiram iniciar uma série de audiências sobre a reforma em todo o país. Com isso, a aprovação pode ser adiada para 2007. Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia, um dos estados americanos mais afetados pela questão dos imigrantes indocumentados, criticou a decisão dizendo que os políticos de Washington são "totalmente irresponsáveis" por não terem conseguido aprovar uma ampla reforma de imigração. Segundo Schwarzenegger, a reforma migratória daria fim à crise nacional do sistema de imigração. Ele acrescentou que os americanos estão preocupados com a possibilidade de suspeitos de terrorismo poderem entrar nos EUA sem ser detectados.