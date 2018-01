Schwarzenegger decreta emergência no norte da Califórnia O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, decretou hoje estado de emergência em sete condados seriamente afetados por chuvas torrenciais e inundações nos últimos dias .A declaração do estado de emergência facilita a assistência do governo Bush aos desabrigados, cujo número ainda não foi determinado, e para os trabalhos de reconstrução. As inundações causaram grande destruição no norte californiano, incluindo o Vale de Napa e o condado de Sonoma, conhecidas áreas de vinicultura. Apesar dos estragos, uma porta-voz dos produtores de vinho da região, Terry Hall, disse aos jornalistas que as chuvas torrenciais e as inundações não afetaram os vinhedos, que nesta época do ano estão parados. As chuvas continuaram hoje nesta região, mas os meteorologistas indicaram que as massas de água estão se deslocando em direção ao sul da Califórnia, onde já foram adotadas várias precauções. No sul do estado, onde ocorrem incêndios florestais, foram emitidas advertências de inundação e foram enviadas brigadas de auxílio. Um número não determinado de casas e estradas ao longo do rio Russian permanecem submersas. Estão sendo anunciadas mais chuvas nesta terça-feira.