Schwarzenegger deixa o hospital após fratura na perna O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que passou por uma cirurgia nesta semana devido a uma fratura na perna em um acidente durante prática de esqui, recebeu alta do hospital no sábado, disse seu gabinete. O governador, que nasceu na Áustria, passou por uma operação de 90 minutos na terça-feira para reparar o fêmur quebrado da coxa direita após o acidente em Idaho, dois dias antes do Natal. "O governador está com uma saúde excelente e tem andado com muletas nos últimos quatro dias", disse o cirurgião ortopédico de Schwarzenegger, Kevin Ehrhart, em comunicado. "Fraturas como essas normalmente levam oito semanas para cicatrizar completamente". Schwarzenegger, que foi reeleito em novembro, deve ser empossado em Sacramento na sexta-feira, e na semana seguinte fará seu discurso e apresentará sua proposta de orçamento para o novo ano fiscal. "Também estou ansioso pela minha posse para o segundo mandato como governador de vocês -mesmo que isso signifique que eu tenha que entrar na cerimônia com muletas", disse Schwarzenegger nesta semana.