Schwarzenegger dispara em pesquisa na Califórnia O astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger disparou nas pesquisas de intenção de voto nas eleições para o governo da Califórnia, marcada para o dia 7. Uma sondagem do instituto Gallup, encomendada pela rede de TV CNN, mostra que 40% dos eleitores inclinam-se a votar no ator republicano, enquanto 25% votariam no atual vice-governador, o democrata Cruz Bustamante - líder das pesquisas na semana anterior. Segundo a pesquisa, 63% planejam votar pela destituição do atual governador, o democrata Gray Davis. Os californianos terão de votar duas vezes: primeiro, a favor ou contra a destituição do governador e, depois, em um dos mais de 130 candidatos a substituí-lo. Davis, reeleito governador no ano passado, é acusado de ser o responsável pela péssima situação fiscal do Estado.