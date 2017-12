Schwarzenegger enfrenta polêmica sobre Hitler A quatro dias das eleições especiais na Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger continua liderando as pesquisas. Hoje, o ator de origem austríaca foi acusado pelo jornal The New York Times de ter mostrado admiração por Hitler. O deslize teria sido cometido em 1975 durante uma entrevista. Perguntado na ocasião sobre quais seriam seus heróis, o "Exterminador" teria dito: "Admiro Hitler por ter sido um grande orador, e pelo que fez com isso". Schwarzenegger garantiu não conseguia se lembrar "desses comentários, porque sempre desprezei tudo que Hitler defendeu". O "Exterminador" acrescentou que, para ele, o líder nazista foi um "vilão desprezível". Já uma revista austríaca diz que, em 1964, Arnold - então com 17 anos, mas já envolvido em fisiculturismo - ?escorraçou nazistas? que se preparavam para uma passeata na cidade de Gatz. A informação é atribuída a Alfred Gerstl, um político austríaco.