Schwarzenegger prevê "escolhas difíceis" para a Califórnia Eleito novo governador da Califórnia após a destituição do democrata Gray Davis, o ator Arnold Schwarzenegger declarou vitória dizendo que ?teremos escolhas difíceis pela frente?. ?Vamos reconstruir o Estado juntos ou lutar uns contra os outros??, perguntou, e respondeu em seguida: ?A resposta é clara. Para o povo vencer, a política tradicional tem de perder?. O ator de origem austríaca, sem nenhuma experiência prévia na política, tem uma tarefa gigantesca pela frente: reativar a economia californiana, organizar uma administração e trabalhar com um Legislativo dominado pela oposição para fechar o rombo de US$ 8 bilhões prevsito para o próximo ano fiscal. Reeleito ano passado com menos de 50% dos votos, o governador Davis reconheceu a vitória do recall. ?Nesta noite, os eleitores decidiram que é hora de outra pessoa servir, e aceito seu julgamento?, afirmou. Ele é o primeiro governador da Califórnia a ter o mandato revogado, e o segundo em todos os EUA. Excetuando-se uma eventual contestação na Justiça, Schwarzenegger tomará posse até 16 de novembro, para governar pelos três anos que ainda restam do mandato de Davis. Antes, a votação deve ser certificada, processo que pode levar mais de um mês. O ator poderá disputar a reeleição em 2006. Ele terá de apresentar uma proposta de orçamento até 10 de janeiro e tentar cumprir a promessa de equilibrar as finanças do Estado sem aumentar impostos e sem cortar os gastos com educação, que consomem 40% da verba estadual.