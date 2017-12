Schwarzenegger quebra perna em acidente com esqui O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, quebrou a perna no sábado enquanto esquiava com sua família em Sun Valleu, Idado, informou uma autoridade do governo. O ex-ator, de 59 anos, fraturou o fêmur da perna direita e foi levado para um hospital local. O governador recebeu alta logo, disse o vice-diretor de comunicações do governo, Adam Mendelsohn, em comunicado. "Quando o governador voltar a Los Angeles de sua viagem de Natal, se submeterá a uma cirurgia para reparar o fêmur. Nenhuma outra pessoa se envolveu no acidente de esqui", informou Mendelsohn. Schwarzenegger continua em Idaho com sua esposa, Maria Shriver, e seus quatro filhos. "O governador está se recuperando bem e espera ansiosamente passar o Natal com sua família", disse a porta-voz de Schwarzenegger, Julie Soderlund, por telefone. Este foi o terceiro acidente sofrido pelo governador em um ano. Em janeiro, ele recebeu 15 pontos no lábio após se chocar com automóvel enquanto andava com sua moto Harley-Davidson em Los Angeles. Em dezembro do ano passado, Schwarzenegger passou por exames no Centro Médico Davis, da Universidade da Califórnia, após sentir um desconforto estomacal e apresentar batimentos cardíacos acelerados. Retornou ao trabalho no dia seguinte. Em 1997, o ex-ator se submeteu a uma cirurgia no coração.