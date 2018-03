Schwarzenegger reclama do nível da campanha nos EUA O governador da Califórnia, o republicano Arnold Schwarzenegger, disse hoje que os candidatos presidenciais precisam acabar com os ataques pessoais nas suas campanhas e voltar aos temas de interesse do eleitorado dos Estados Unidos. Segundo Schwarzenegger, o republicano John McCain e o democrata Barack Obama estão desperdiçando tempo ao fazerem acusações que nada têm a ver com as questões que os americanos querem que sejam discutidas. "Olhem ao que a campanha presidencial foi reduzida: eles agora se acusam reciprocamente de coisas que nada têm a ver com a economia, com o sistema de saúde, com o meio ambiente, em como lidar com os países estrangeiros", afirmou o ex-ator de Hollywood. O governador republicano, que deu apoio a McCain, fez os comentários a menos de um mês para as eleições presidenciais americanas, que acontecerão em 4 de novembro.