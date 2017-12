Schwarzenegger será operado após acidente de esqui O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, vai passar por uma cirurgia nesta terça-feira, após quebrar a perna em um acidente de esqui, informou seu gabinete. O ex-ator de 59 anos quebrou o fêmur direito durante férias com a família em Sun Valley, no Estado norte-americano de Idaho, no sábado. Ele está internado em um hospital da Califórnia, esperando pelo procedimento de rotina, disse o comunicado, que não divulgou o nome da instituição. A cirurgia deve durar menos de duas horas, segundo o comunicado. Schwarzenegger ficará sob observação por três dias e usará muletas durante um período de oito semanas de recuperação. Este foi o terceiro incidente médico do governador em pouco mais de um ano. Em janeiro, ele levou 15 pontos para fechar um corte sofrido no lábio quando bateu sua motocicleta Harley-Davidson em um carro em Los Angeles. Em dezembro do ano passado, Schwarzenegger fez exames no Centro Médico Davis, da Universidade da Califórnia, para averiguar infecção estomacal e palpitação no coração. Ele voltou ao trabalho no dia seguinte. Schwarzenegger passou por uma cirurgia cardíaca em 1997.