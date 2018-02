Schwarzenegger socorre banhista no Havaí O governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger socorreu um banhista e o ajudou a chegar à praia, em Maui, no Havaí, onde passa férias. Segundo sua assessoria, Schwarzenegger nadava em direção à mulher, Maria Shriver, quando notou um homem, a cerca de cem metros da praia, debatendo-se com uma prancha. Chamou pelo banhista, e este contou que estava sofrendo com cãibras. Schwarzenegger então nadou até ele, e o conduziu à terra.