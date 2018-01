Schwarzenegger sofre acidente de motocicleta O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, recupera-se de um acidente de motocicleta que levou a tomar 15 pontos em um lábio, quatro anos depois de ter quebrado seis costelas em uma situação semelhante. A porta-voz do governador, Margarita Thompson, disse que ontem, domingo, Schwarzenegger saiu com sua Harley Davidson, levando seu filho Patrick, de 12 anos, em um compartimento para passageiros. Perto de casa, um motorista colidiu com seu automóvel em marcha à ré, e Schwarzenegger não teve tempo de se desviar. Por isso aconteceu um choque em baixa velocidade, segundo Thompson. Schwarzenegger e seu filho, que usavam capacetes no momento do acidente, receberam atendimento médico devido aos vários cortes e contusões no Hospital St. John de Santa Monica e foram liberados. Em dezembro de 2001, Schwarzenegger fraturou seis costelas em um acidente com uma motocicleta em Los Angeles. Espera-se que o governador, que teve uma série de revezes políticos nos últimos meses, compareça às reuniões de trabalho hoje. Na semana passada, Schwarzenegger reconheceu erros em sua gestão e pediu que se aprovasse um bônus milionário para financiar projetos de infra-estrutura na Califórnia. "Pensei muito sobre meus erros e as lições que aprendi e, embora tenha feito o que fiz com o coração, não o fiz com a aprovação do público. Agora posso dizer que absorvi minha derrota e aprendi minha lição", disse Schwarzenegger, durante seu discurso. Em novembro passado os eleitores da Califórnia rejeitaram várias iniciativas submetidas a plebiscito por Schwarzenegger. O discurso foi considerado o início da campanha de reeleição de Schwarzenegger para as eleições de 2006.