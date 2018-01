Schwarzenegger sofre "bombardeio" de ovos O ator Arnold Schwarzenegger, um dos candidatos às eleições para governador da Califórnia, no próximo dia 7, foi recebido hoje na Universidade da Califórnia, em Long Beach, por uma chuva de ovos. É que alguns estudantes se revoltaram com o fato do o candidato ter manifestado seu apoio a um projeto que, caso fosse aprovado, cortaria a ajuda social aos imigrantes ilegais que vivem no EUA. Furioso e com o terno manchado, o "Exterminador" foi cercado por seus assessores e teve de terminar antes da hora a campanha eleitoral na universidade.