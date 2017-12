Schwarzenegger visita México após reeleição na Califórnia O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, chegou nesta quinta-feira ao México para uma visita de dois dias na qual se reunirá com o presidente, Vicente Fox, e o seu sucessor eleito, Felipe Calderón. Schwarzenegger disse à imprensa ao chegar ao aeroporto da Cidade do México que vai discutir o problema das migrações, entre outros assuntos. Estrela de Hollywood, Schwarzenegger, de 59 anos, foi reeleito governador da Califórnia na terça-feira. Além de seus encontros com Fox e Calderón, ele deve participar do Fórum Internacional da Câmara de Comércio dos EUA no México, na cidade de Monterrey.