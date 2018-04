Scorsese defende importância do filme 'La Dolce Vita' A fundação do diretor de cinema norte-americano Martin Scorsese está ajudando na restauração do original do filme "La Dolce Vita", do cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993). Scorsese, que está na capital italiana para o Festival de Cinema de Roma, disse que o clássico de Fellini, filmado em 1959 e 1960, mudou a narrativa do cinema.