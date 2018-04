Scotland Yard estuda investigar Parlamento

A Scotland Yard está estudando se inicia um processo contra os parlamentares britânicos acusados de utilizar dinheiro público para pagar despesas pessoais. O anúncio foi feito logo após o Parlamento ter divulgado ontem a lista detalhada dos pedidos de reembolso feitos por políticos do país. O comissário-chefe da polícia de Londres, Paul Stephenson, afirmou que o órgão decidirá nas próximas semanas se os envolvidos no escândalo serão processados. "Estamos buscando mais informação. Depois de conseguir, vamos analisar e então tomaremos uma decisão", disse Stephenson. Uma equipe composta por integrantes da Scotland Yard e do Serviço da Procuradoria da Coroa já começou a investigar os relatórios de despesas de alguns dos parlamentares. Segundo o comissário-chefe da polícia, as autoridades têm cooperado, fornecendo informações adicionais para os investigadores. Stephenson, porém, não revelou quantos políticos poderiam ser interrogados. Fontes ligadas à investigação acreditam que a única possibilidade realista de processo é em casos nos quais se comprove que indivíduos tentaram "enganar" o departamento de benefícios do Parlamento. O escândalo dos gastos feitos com o dinheiro do contribuinte foi revelado pelo jornal The Daily Telegraph no mês passado. Durante semanas, a publicação divulgou detalhes sobre as despesas de parlamentares registradas desde 2004. Entre as denúncias está a de que parlamentares de quase todos os partidos usaram o auxílio-moradia para reformar a própria casa e pagar prestações de imóveis. Ontem, o Parlamento decidiu publicar sua versão da história. Depois de uma batalha legal que já durava quatro anos para tornar públicos os documentos, o governo disponibilizou no site do Parlamento mais de 1,2 milhão de páginas de formulários de gastos registrados entre 2004 e 2008. Muitas partes do relatório - como números de telefone, endereços e descrições - foram censuradas. O governo justificou a ação como uma maneira de proteger a segurança e a privacidade dos envolvidos. "Mais de 1 milhão de documentos e recibos foram escaneados no último ano em uma grande operação para tornar as informações dos benefícios dos membros do Parlamento disponíveis online para o público", afirmou o governo em nota na página da internet do Parlamento. Apesar dos esforços para tentar proteger os dados, o Telegraph anunciou que publicará amanhã uma revista de 68 páginas com todos os detalhes do caso. A revista será encartada como um suplemento do jornal. GOLPE CONTRA SISTEMA O escândalo dos parlamentares prejudicou todos os partidos britânicos, mas foi um golpe principalmente para os trabalhistas, que estão no poder desde 1997. O premiê britânico, Gordon Brown, tem sofrido grande pressão desde que uma série de integrantes de seu gabinete envolvidos em denúncias deixaram seus cargos. Mas a crise atinge também a oposição. Ontem, o líder do Partido Conservador, David Cameron, anunciou que devolverá 1.000 libras (US$ 1.650) que recebeu a mais "por engano". AUMENTO DE PRESSÃO 11/5: O premiê britânico, Gordon Brown, pede desculpas pelo escândalo de parlamentares que utilizaram dinheiro público para pagar despesas pessoais 18/5: O líder conservador David Cameron pede que Brown convoque eleições antecipadas, sob a alegação de que o sistema político está "paralisado" por causa do escândalo 19/5: O presidente da Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha, o trabalhista Michael Martin, cede à pressão e anuncia sua demissão, tornando-se o primeiro presidente do Parlamento forçado a deixar o cargo em mais de três séculos 5/6: Após a renúncia de uma série de seus aliados, Brown rejeita deixar o poder e anuncia uma reforma em seu gabinete 8/6: Abalado pelo duplo fiasco dos trabalhistas nas eleições locais e europeias, Brown consegue conter rebelião em seu partido e põe fim aos pedidos por sua renúncia