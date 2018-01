Scotland Yard se declara inocente da morte de Jean Charles A Polícia Metropolitana de Londres se declarou, nesta terça-feira, inocente das acusações apresentadas no julgamento sobre a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, assassinado a tiros por agentes que o confundiram com um terrorista. Numa audiência no tribunal de Westminster, em Londres, representantes da Scotland Yard negaram que a corporação policial tenha falhado nas normas de segurança. A Scotland Yard é acusada de violar as normas de segurança no local de trabalho no caso. Jean Charles morreu no dia 22 de julho de 2005, na estação de metrô de Stockwell, no sul de Londres. A Polícia é acusada especificamente de não cumprir os artigos 3 e 33 da Lei de Saúde e Segurança no Trabalho de 1974. O caso deve ser levado ao tribunal penal de Old Bailey, em Londres, em 2007. No dia 14 de agosto, o tribunal de Westminster concedeu à Polícia britânica uma prorrogação de várias semanas para preparar sua Defesa. Menezes morreu no dia seguinte aos atentados fracassados contra o transporte público na capital britânica. Após receber um relatório da Comissão Independente de Queixas à Polícia, encarregada de investigar o caso, a Procuradoria anunciou em julho que não havia provas suficientes para acusar agentes pela morte do jovem. Por isso, decidiu acusar a Scotland Yard como organização por violação das normas de segurança. A família do brasileiro criticou a decisão de não processar nenhum dos agentes responsáveis pela morte de Menezes, que qualificou de "vergonhosa".