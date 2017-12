Scotland Yard vai investigar Saddam Hussein A polícia inglesa Scotland Yard anunciou nesta quarta-feira que está investigando os supostos crimes de guerra cometidos pelo presidente iraquiano Saddam Hussein. A investigação vai se concentrar especialmente no seqüestro de mais de 4.500 britânicos mantidos reféns no Iraque e no Kuwait no começo da guerra do Golfo, em 1990. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos Indict, com sede em Londres, reuniu provas nesse sentido contra Saddam Hussein e contra o vice-primeiro-ministro Tarez Aziz.