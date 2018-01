Se eleita, Hillary pretende manter pequenas tropas no Iraque A senadora Hillary Rodham Clinton, que almeja a presidência dos EUA, prevê uma "remanescência militar como missão política" no Iraque. Hillary disse também que se eleita presidente, vai manter uma força reduzida no local para combater a Al-Qaeda, conter a agressão iraniana, proteger os curdos e possibilitar apoio ao exército iraquiano. Em entrevista ao The New York Times, Hillary disse que as tropas que ela pretendia manter no Iraque não ficariam nas ruas e não protegeriam mais os iraquianos de violência sectária. Especificando como lidaria com o Iraque enquanto líder do Estado norte-americano, a candidata mostrou uma posição diferente da divulgada em campanha, quando divulgava sua ideologia de "tragam os soldados pra casa". A segurança dos EUA ficaria enfraquecida se partes do Iraque tornasem-se parte de um Estado falido "que serve como reduto de insurgentes da Al-Qaeda", disse. "É o coração do petróleo na região". Apesar da Sra. Clinton ter sido extremamente crítica à administração Bush quanto a guerra, alguns democratas liberais estão profundamente desconfiados das intenções dela no Iraque. Em 2002, Hillary votou autorizando o uso das forças no local e não se desculpou por ter feito isso. O senador Barack Obama, rival de Hillary na disputa pela indicação democrata, disse também que manteria um pequeno número de soldados no Iraque se fosse eleito presidente.