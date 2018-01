Se eleita, Segolene Royal lutará por eutanásia na França A candidata socialista à Presidência francesa, Segolene Royal, caso eleita, vai pressionar a lei para permitir a eutanásia sob certas condições, disse seu partido nesta segunda-feira. O líder do partido socialista, marido e pai dos quatro filhos de Royal, François Hollande, disse que uma lei sobre eutanásia deveria ser discutida com médicos. "Queremos criar uma lei nessa área, com precaução e respeito, para que o direito fundamental de viver e morrer com dignidade possa ser estabelecido", disse Hollande em uma coletiva de imprensa. Semana passada, 2 mil médicos e outros funcionários de saúde assinaram uma petição encorajando a descriminalização da eutanásia e afirmando que já ajudaram pacientes a morrer. Na segunda-feira, um médico e uma enfermeira foram a julgamento na cidade de Perigueux, no sudoeste da França, acusados de envenenar um paciente terminal de câncer. O candidato favorito nas eleições presidenciais, Nicolas Sarkozy, também sugeriu que estaria a favor da lei que permite a eutanásia, dizendo recentemente que "encarando a dor, não podemos apenas sentar aqui e não fazer nada".