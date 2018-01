Se estava no palácio, Saddam morreu, diz comandante aéreo O palácio do presidente iraquiano Saddam Hussein bombardeado na primeira noite da guerra está destruído, assegurou o general Michael Moseley, responsável pela campanha aérea anglo-americana. Segundo ele, se Saddam estava no edifício atacado naquela noite, como informaram os serviços de inteligência, o presidente iraquiano "não está mais entre os vivos". Durante uma teleconferência no seu quartel-general na Arábia Saudita, Moseley comentou os vídeos transmitidos pela televisão iraquiana que mostram Saddam andando entre civis em uma zona bombardeada de Bagdá. "Se tivéssemos sabido de sua aparição, a Força Aérea teria estado lá para dar-lhe as boas-vindas", disse ele. Veja o especial :