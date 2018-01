Se for atacado, Irã ameaça destruir Israel Caso Israel promova um ataque contra as instalações nucleares iranianas, a reação do Irã será tão forte que deixará o Estado judeu em "coma eterno", disse nesta quarta-feira o ministro da Defesa da república islâmica, general Mostafa Mohammad Najjar. O ministro israelense da Defesa, Shaul Mofaz, tem dito que seu país não aceitará que o Irã obtenha acesso a armas nucleares sob nenhuma circunstância. Entretanto, ele não chegou a ameaçar com um ataque direto contra o Irã, como Israel fez em 1981 com o Iraque, quando bombardeou um reator nuclear em fase de construção. De acordo com Mofaz, Tel-Aviv está se preparando para um possível fracasso das negociações diplomáticas com Teerã. Na televisão iraniana, um locutor leu hoje a resposta do general Najjar. "Os sionistas deveriam saber que, se fizerem algum ataque contra o Irã, a resposta das forças armadas do Irã será tão firme que os colocará num coma eterno, como (o primeiro-ministro de Israel, Ariel) Sharon", declarou Najjar.