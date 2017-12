Se perder referendo, Chávez poderá candidatar-se em 2006 A Suprema Corte da Venezuela decidiu que o presidente Hugo Chávez poderá concorrer à presidência nas próximas eleições, marcadas para 2006, caso perca um referendo revogatório em 15 de agosto. A mais alta corte considerou que Chávez - se perder o referendo - poderá buscar a presidência em dezembro de 2006 para um mandado de seis anos, a começar em janeiro de 2007. Mas a corte não esclareceu se Chávez poderia participar na eleição presidencial imediatamente após o referendo de agosto. Se Chávez for afastado no referendo, uma nova eleição terá de ser realizada em 30 dias. O vencedor iria cumprir o resto do mandato de seis anos de Chávez, que começou em 2000. Para afastar Chávez, a oposição terá de conseguir uma quantidade de votos maior do que a conquistada pelo presidente quando foi eleito - 3,7 milhões. A elegibilidade de Chávez numa eleição imediatamente após o referendo é importante para a oposição venezuelana. Pesquisas recentes sugerem que Chávez - com um índice de aprovação de cerca de 40% - poderia vencer uma eleição se enfrentasse diversos candidatos.