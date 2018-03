Sean Penn gasta US$ 56 mil para criticar Bush em jornal O ator americano Sean Penn pagou US$ 56 mil para publicar na edição desta sexta-feira do diário The Washington Post um anúncio de página inteira acusando o presidente George W. Bush de coibir o debate, manipular a mídia, ameaçar as liberdades civis e promover o medo. Em carta aberta a Bush, Penn pediu ao governo que ponha fim ao "ciclo em que às bombas se responde com bombas, às mutilações com as mutilações e às mortes com as mortes". Ele atuou em mais de 40 filmes, foi marido de Madonna e ator principal de Os Últimos Passos de um Homem.