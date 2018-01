Seattle reconhecerá casamentos de pessoas do mesmo sexo O prefeito da cidade de Seattle, capital do Estado americano de Washington, ordenou hoje o reconhecimento de matrimônios de casais formados por pessoas do mesmo sexo e que sejam funcionários municipais. A decisão foi tomada depois que seis casais da cidade terem solicitado licenças de casamento no órgão de registro civil, as quais foram negadas pois as leis do Estado definem o matrimônio como a união entre "um homem e uma mulher". O administrador do condado de Seattle, Ron Sims, disse que apoiava os esforços dos casais, mas não tinha outra opção senão acatar a lei. "Proteção igual a todos sob a lei é a base de nossa nação", disse Sims. "Cada questão sobre direitos civis pela qual lutamos e triunfamos nos faz um povo e um país mais fortes." Os casais gays aplaudiram os comentários de Sims e, logo depois, foram à corte para dar entrada a uma demanda, alegando que a lei viola a constituição estadual, que garante a "proteção por igual a todos os seres humanos". Por sua vez, o prefeito de Seattle, Greg Nickels, emitiu hoje uma ordem executiva exigindo que a cidade reconheça os casamentos de funcionários públicos do mesmo sexo. "Seattle tem estado com freqüência na vanguarda quando se trata de proteger todos os seus cidadãos sem importar sua orientação sexual", disse Nickels em entrevista à imprensa. Ele também propôs uma ordem para ampliar a proteção de casais homossexuais através da cidade. Para Rick Forcier, presidente da Coalizão Cristã do Estado, o plano de Nickels representaria uma violação da lei Estadual. "Ele quer semear a anarquia ao tomar a lei em suas mãos", disse.