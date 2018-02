SEC investiga se Bristol-Myers inflou receita em US$ 1 bi As autoridades norte-americanas estão investigando se a companhia farmacêutica Bristol-Myers Squibb inflou suas receitas em US$ 1 bilhão no ano passado. As ações da empresa caíram mais de 3% nas operações realizadas na Europa. De acordo com o Financial Times, representantes da empresa encontraram-se com a SEC para explicar vendas a distribuidores que acabaram com seus estoques elevados a níveis insustentáveis. As autoridades questionam se a companhia ofereceu ou não incentivos inadequados aos distribuidores para ajudar a atingir sua meta de lucro em 2001. Até o momento, não há qualquer indicação de que a companhia tenha agido impropriamente ou que a elevação excessiva dos estoques tenha sido uma tentativa deliberada de inflar as vendas. O SEC não deve comentar o assunto. A companhia confirmou ontem que a SEC estava investigando formalmente suas vendas. Em abril, a Bristol admitiu que os níveis dos estoques do atacado "excederam os patamares que a companhia considera desejável". A Bristol disse também que estava reduzindo os embarques para diminuir os estoques a "níveis mais consistentes com a demanda do mercado". A companhia passa por período difícil nos últimos dois anos, atingida por perdas nos segmentos de pesquisa e desenvolvimento e por negócios controversos, incluindo acordo de US$ 2 bilhões com a empresa de biotecnologia ImClone. O ex-diretor-executivo da ImClone está sendo acusado de uso de informação privilegiada. As ações da Bristol perderam quase metade de seu valor este ano.