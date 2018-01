Seca faz fazendeiras lavrarem a terra nuas, no Nepal Fazendeiras de arroz da vila de Baijapur, no Nepal, têm arado seus campos nuas durante a noite, para pedir que a intervenção divina traga chuvas à região sudoeste do país. A agricultora, Ambika Tharu, de 35 anos, disse que ela e as outras mulheres da região têm coragem de se despir para o deus da chuva em função do preocupante atraso da estação de monções, que favorece o plantio e a colheita do arroz. ?Minha sogra disse que Deus ficaria satisfeito e faria chover se as mulheres cultivassem a terra nuas?, disse Ambika. O atraso nas chuvas de monções, que normalmente começam na primeira semana de junho no Nepal, impediu o plantio do arroz no país. Meteorologistas da capital Katmandu , no entantos, acreditam que a situação deva mudar nos próximos dias.