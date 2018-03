Seca intensifica-se nas regiões agrícolas dos EUA A última atualização dos dados sobre a seca que atinge os Estados Unidos mostra que as condições continuam a piorar nos principais Estados agrícolas do país, mesmo que a situação tenha melhorado em outros. A falta de chuva causa preocupação de que aumentem os preços dos alimentos no mercado mundial, já que os EUA são os maiores produtores de milho, soja e trigo.