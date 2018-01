Seca no México faz reaparecer igreja do século 16

Uma igreja do século 16, submersa por uma barragem no sudeste do México por 49 anos, reapareceu depois de uma seca severa que baixar o nível da represa e tornou-se uma atração turística para ser visitada de barco.

A igreja de Santiago Apóstolo, ou Templo de Santiago, construída por monges dominicanos cinco séculos atrás, desapareceu em 1966 quando foi construída a primeira hidrelétrica sobre o poderoso Rio Grijalva, no Estado de Chiapas.

Juan Álvarez Díaz, barqueiro da sociedade cooperativa Quechula, disse à agência France-Presse que em 2002 foi a última vez que o templo foi visto em sua totalidade no povoado de Quechula, que não tem mais o telhado.

Naquele ano, o povoado "organizou uma peregrinação ao templo, carregando o santo padroeiro Santiago Apóstolo e a imagem da Virgem de Guadalupe", dois dos oito santos recuperados pelos índios zoque quando a barragem Malpaso tornou-se ativa, lembrou Álvarez Díaz.

Os índios mantinham o local como uma atração turística e religiosa. Álvarez Díaz disse que já levou muitos curiosos para visitar a igreja em seu barco, que carrega cerca de dez passageiros.

Entre mil e 2 mil índios zoques de Quechula foram realocados quando a barragem foi construída e as casas foram inundadas, assim como a igreja. O templo tem uma altura de aproximadamente 15 metros e 60 metros de comprimento.

Mais da metade da igreja, que ficava no centro da cidade, apareceu nas últimas semanas após uma seca na barragem Nezahualcoyotl. Os pássaros empoleiram-se nas ruínas, tomada pela vegetação.

No entanto, esta semana, o nível da água recomeçou a subir porque desde domingo não para de chover em Chiapas, em razão de uma tempestade tropical e uma frente fria sobre a região. / AFP