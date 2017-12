Seca obriga Vaticano a cortar água das fontes da Praça de São Pedro

CIDADE DO VATICANO - O Vaticano decidiu cortar a água das suas fontes, tanto na Praça de São Pedro como no restante do pequeno Estado, devido à situação de seca que afeta o território italiano.

A emissora Radio Vaticana informou que a "seca que está afetando a cidade de Roma e as áreas limítrofes da capital levou a Santa Sé a aplicar medidas de economia da água".

"Por esse motivo, o Governatorato (governo) do Estado da Cidade do Vaticano decidiu cortar todas as fontes, tanto as externas localizadas na Praça de São Pedro como as internas dos Jardins Vaticanos e no território do Estado", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão, segundo a rádio da Santa Sé, pretende estar "em sintonia com as doutrinas do papa Francisco, que na encíclica Laudato Si lembra que o costume de esbanjar e jogar fora alcançou níveis inauditos".

A água potável e limpa, segundo lembra a Radio Vaticana citando o papa nesse documento, "representa uma questão de importância principal, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos".

O anúncio do Vaticano é divulgado em meio à seca que afeta a Itália e após o anúncio da decisão de restringir o fornecimento de água a Roma do Lago de Bracciano, ao norte da capital, pela queda de seu nível.

Segundo dados oficiais divulgados hoje, a falta de água já afeta dois terços da superfície cultivável da Itália, onde dez regiões pediram o reconhecimento do "estado de calamidade" e as perdas em agricultura e gado já alcançam € 2 bilhões. / EFE