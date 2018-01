Secretária britânica pede esforço para conter saques As tropas dos Estados Unidos em Bagdá devem se esforçar mais para conter os saques na capital iraquiana e garantir a segurança dos hospitais locais, disse hoje a secretária de Ajuda Internacional da Grã-Bretanha, Clare Short. Em uma entrevista à emissora de rádio da BBC, Short afirmou: "Tem que haver um esforço muito maior para frear todos aqueles saques e a violência". Segundo ela, o trabalho de segurança deve ser concentrado nos hospitais. O colapso do regime de Saddam Hussein causou grandes saques em Bagdá, uma cidade com cinco milhões de habitantes ocupada por forças da coalizão anglo-americana, e em Basra, onde as tropas britânicas tomaram o controle. Há registros de saques também nas cidades nortistas de Mosul e Kirkuk. Comandantes de batalhões americano prometeram patrulhar ou pelo menos frear os saques em hospitais que, segundo Short, carecem de energia elétrica, medicamentos e água. "Uma potência ocupante tem como dever se encarregar dos civis, manter a ordem e continuar as tarefas da administração civil", disse a secretária. Hoje, oficiais do 7º Regimento de Infantaria da Marinha dos Estados Unidos disseram que planejam impor um toque de recolher no leste de Bagdá com o propósito de impedir os saques. Veja o especial :