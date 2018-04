Secretária de Estado dos EUA chega ao Haiti A Secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, chegou hoje ao Haiti para tentar encontrar uma forma urgente de melhorar a logística dos trabalhos e encontrar caminhos criativos para que a ajuda possa chegar aos haitianos atingidos pelo terremoto ocorrido no sábado. Hillary, que chegou à devastada capital Porto Príncipe no final da tarde de sábado, é a autoridade mais importante dos EUA a desembarcar no país desde o desastre ocorrido na semana passada.