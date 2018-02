Secretária de Obama acusada por 'casal penetra' vai sair A secretária de Relações Públicas da Casa Branca, Desiree Rogers, vai deixar seu cargo a partir do próximo mês, disseram hoje dois funcionários da Casa Branca. Ela é amiga do presidente Barack Obama e da primeira-dama Michelle Obama desde quando o casal morava em Chicago. Rogers foi criticada pela condução do jantar dado ao primeiro-ministro indiano Manmohan Singh, quando um casal de penetras entrou na Casa Branca, onde estava Obama, sem permissão. Rogers era a responsável pela recepção.