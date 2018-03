Secretaria de Saúde fecha McDonald´s em cidade argentina Duas lojas da rede de lanchonetes McDonald?s foram fechadas na Argentina por determinação das autoridades sanitárias, que teriam detectado contaminação por bactérias em amostras de hambúrgueres. A medida foi determinada pela secretaria de Saúde da cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires, após análises laboratoriais realizadas em hambúrgueres crus terem revelado a presença de Escherichia coli. As análises foram feitas a pedido dos pais de dois meninos, um falecido, que sofreram complicações renais causadas pela bactéria, supostamente contraída após o consumo de sanduíches nas lanchonetes da rede. O McDonald?s Argentina repudiou a medida, e afirmou que ?as carnes são cozidas a um mínimo de 71,1 graus centígrados... para assegurar o melhor a mais de 35 milhões de pessoas que comem diariamente nos locais de 120 países do mundo?. A rede cita suas normas e procedimentos, adotados desde a origem dos alimentos, e afirma que ?podemos dizer que, na hora de comer, o McDonald?s é um lugar seguro?.