Secretária do Exterior britânico chega ao Iraque em visita surpresa A secretária de Exterior britânica, Margaret Beckett, desembarcou nesta segunda-feira em Bagdá em uma visita surpresa ao Iraque. Beckett, em sua primeira visita ao país desde que chegou ao ministério do Exterior, no início do ano, disse que planeja manter conversações sobre a segurança e o desenvolvimento econômico com o primeiro ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. "Nós não subestimamos os desafios que vêm pela frente", disse a secretária em um comunicado. "Mas não podemos esquecer o progresso feito nos últimos 12 meses ao entregar o primeiro governo democrático de unidade governamental ao país, com uma constituição votada pelo e para o povo". "Este governo teve um bom começo nos últimos três meses. Trabalho duro e determinação são necessários para ajudar a construir um futuro estável e pacífico para o Iraque." A Inglaterra tem cerca de 7.000 soldados no Iraque, a maioria localizada em Basra, no sul do país. Dois morreram nesta segunda-feira em um ataque a bomba, elevando o número de britânicos mortos desde o início da invasão, em 2003, para 117. Oficiais britânicos vêem repetidamente dizendo que irão transferir as áreas sob o controle da Grã-Bretanha para as forças iraquianas em 2007. As forças britânicas já transferiram o controle da província de Muthana ao Exército iraquiano em julho, e al-Maliki afirmou no mês passado que a província de Dhi Qar, também ao sul, deverá passar para o controle iraquiano em setembro. "Mais províncias serão entregues na medida em que as forças de segurança iraquianas se tornarem mais capazes", disse Beckett, sem estipular um prazo para as entregas. O ministério do Exterior não revelou detalhes sobre o itinerário da secretária em Bagdá. Matéria ampliada às 18h02