Secretária intimada a depor em caso de espionagem A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, e o assessor da Casa Branca, Stephen Hadley, serão intimados a depor em um caso de espionagem envolvendo dois lobistas pró-Israel. Steven Rosen e Keith Weissman são acusados de receber informações secretas de um funcionário do Pentágono e repassá-las ao governo israelense. Entre os segredos de Estado estão detalhes sobre o funcionamento da rede terrorista Al-Qaeda e ações dos EUA com relação ao Irã. Para o juiz que emitiu as intimações, Condoleezza e Hadley são peças fundamentais para esclarecer o caso.