Secretária israelense engana colegas e viaja para Brasil A secretária de um escritório israelense de advogados especializados em crimes penais pediu ajuda a seus empregadores para pagar uma operação de coração para seu companheiro e, com o dinheiro obtido, os dois vieram aproveitar o carnaval brasileiro, segundo a edição de hoje do jornal Maariv. A mulher conseguiu comover os advogados. Ela os convenceu de que a cirurgia tinha que ser feita no exterior devido à complexidade do caso. Em uma festa organizada para arrecadar fundos, os funcionários do escritório conseguiram cerca de 250 mil shekels (US$ 60 mil). Ao retornar da viagem de dois meses, a secretária despertou as primeiras suspeitas, pois seu aspecto saudável e seu bronzeado não coincidiam com a imagem de uma mulher que acompanhava um doente. Os advogados contrataram uma empresa para investigar por onde o casal andou. Os dois deveriam ter ido a uma clínica americana, mas os empregadores descobriram que eles tinham vindo ao Brasil para passar o carnaval. A secretária foi demitida, mas os funcionários do escritório querem também o dinheiro de volta.